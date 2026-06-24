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Capítulo 589

Beatriz carga contra Begoña y hace correr el rumor sobre su aventura con Eduardo: “Es un escándalo”

La niñera ha contado a una mujer en el parque que el chófer y la enfermera tienen una aventura.

Beatriz carga contra Begoña y hace correr el rumor sobre su aventura con Eduardo: “Es un escándalo”

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Parece que a Beatriz no le ha sentado nada bien la propuesta de Begoña de dejar de ser interna en la casa de Gabriel y ha decidido vengarse de la enfermera.

Beatriz, tras sabotear el coche en el que viajaban Eduardo y Begoña para que la Guardia Civil los descubriera solos, no ha parado de difundir un rumor muy dañino para la enfermera.

La niñera ha aprovechado uno de sus paseos por el parque, en los que simula que es la madre de Juanito, para contarle a una mujer que el chófer y la enfermera… ¡tienen una aventura!: “La señora Montes ha salido a buscar compañía de otro hombre que ni siquiera es de su rango”.

No contenta con propagar esta mentira, no ha dudado en contar todo tipo de detalles: “Anoche mismo, la Guardia Civil los encontró solos en el campo, es un escándalo”. ¡Pobre Begoña! ¿Descubrirá lo que Beatriz habla de ellas a sus espaldas?

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