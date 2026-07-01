Capítulo 594
“Yo también te quiero”: Gabriel confiesa a Beatriz que la ama y vive con ella una noche de pasión
La niñera se ha colado en el despacho del director de la perfumera para seducirle y han terminado viviendo un momento de máxima intimidad
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Mientras que por el día Beatriz ha continuado reconfortando a Begoña ante los rumores sobre su aventura con Eduardo que ella misma ha creado, por la noche ha aprovechado para escaparse al despacho de Gabriel y continuar seduciéndole.
“¿Por qué no salimos a tomar algo?”: La niñera ha comenzado su ofensiva y, aunque Gabriel ha rechazo esta propuesta por los rumores que sacuden a su matrimonio, nada ha impedido que Beatriz continuara metiendo el dedo en la llaga.
El director de la fábrica le ha dejado claro que no puede renunciar a su matrimonio, porque es lo que le une a Juanito, pero Beatriz le ha remarcado que la ley está de parte de él y siempre puede dejar a Begoña sin tener que renunciar a Juanito: “Ella tiene mucho que perder”.
“Te quiero, Gabriel, nunca dejé de hacerlo”: La niñera ha continuado con su juego de seducción y no ha parado hasta que… ¡Gabriel ha caído a sus pies!
Antes de lanzarse a besarla, el director de la fábrica ha pronunciado las palabras que confirman que aún sigue amando a Beatriz: “Yo también te quiero”.
Finalmente, los amantes han dado rienda suelta a la pasión ante el desconocimiento de Begoña. ¿Descúbrirá la enfermera lo que ocultan su marido y la niñera?
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