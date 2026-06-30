“¿Te has acostado con él?”: Gabriel exige respuestas a Begoña ante los rumores sobre que ella y Eduardo mantienen una relación

Los rumores sobre que Begoña y Eduardo son más que amigos cada vez están más extendidos y ahora han llegado también a Gabriel.

Cuando Begoña iba a contárselo, el director de la fábrica le ha dicho muy enfadado que ya lo sabía todo.

El empresario le responde que se siente muy humillado a pesar de que la enfermera le insiste en que todo es mentira.

Gabriel va más allá y le pregunta directamente a Begoña si se ha acostado con el chófer de la familia De la Reina. ¡Esos rumores le están afectan mucho a su imagen y le da igual si es verdad o mentira porque el daño ya está hecho!

El empresario va más allá y le dice a Begoña que sus hijos van a pagar por lo que está haciendo y, sobre todo Julia, ya que está convencido de que pronto a niña escuchará todas esas habladurías sobre su madre y lo pasará muy mal.

“Has perdido mi respeto y no tardarás en perder el de tus hijos”, le dice el empresario muy enfadado. ¿Qué pasará ahora?

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