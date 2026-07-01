15 heridos, cuatro en estado crítico, tras chocar un autobús con pasajeros contra la fachada de un edificio en Lleida

A primera hora de la mañana, en la ciudad de Lleida un autobús con pasajeros ha chocado contra la fachada de un edificio y ha dejado a 15 personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico. El incidente ha ocurrido a las 07:15 horas de este miércoles en la calle Rambla Ferran de la ciudad catalana, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Hay diez heridos que han sido trasladado al hospital universitario Arnau de Vilanova, cuatro en estado crítico y seis en estado menos grave.

A bordo del vehículo iban 35 personas. Hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de bomberos, así como sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), los cuales están atendiendo a los heridos.

Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat. El SEM ha activado 12 unidades y 1 equipo de psicólogos que atienden y valoran a los pasajeros.

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