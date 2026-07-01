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Capítulo 594 de Sueños de libertad; 1 de julio: Félix Cifuentes acusa a Gabriel de provocar la muerte de Brossard

El abogado de Antoine ha interrogado al director de la fábrica tras el fallecimiento del magnate francés.

Capítulo 594 de Sueños de libertad; 1 de julio: Félix Cifuentes acusa a Gabriel de provocar la muerte de Brossard

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Marta ha recibido una llamada de Carmen! La sevillana ha llamado para pedir explicaciones por la incorporación de Paula como operaria en la fábrica, lo que ha desatado una fuerte discusión entre los hermanos De la Reina.

Además, el hijo de Damián se ha abierto a Paula y le ha confesado todo sobre su pasado amoroso con Claudia. También ha vuelto a disculparse con ella, siente que les ha arruinado la vida a las dos. ¿Volverá a saltar la chispa entre ellos?

Mientras, Miguel ha vuelto a proponer a Claudia quedar para hacer un picnic en el campo… ¡y ella ha aceptado! Nieves ha sido testigo de este bonito momento. ¡Qué ganas de conocer lo que les depara en esta primera cita!

Sin embargo, las #Mafin no están atravesando su mejor momento. Fina ha descubierto que Marta le ocultó la llamada de Bianca y no ha dudado en recriminárselo.

Por su parte, la hija de Damián le ha confesado que siente miedo e inseguridad y que no sabe cómo gestionarlo. ¿Podrá Fina perdonar a su pareja y olvidarse de este duro golpe?

En otro orden de cosas, Pablo se ha mostrado dispuesto a cambiar su opinión sobre Salva y ha empezado a ver esta relación con buenos ojos. ¿Aceptará Mabel esta rectificación y acudirá con su pareja a la comida familiar?

Además, Beatriz y Gabriel han vivido una noche de pasión en el despacho después de que el director de la perfumera confesara que aún la sigue queriendo. Mientras tanto, la niñera ha seguido consolando falsamente a Begoña de los rumores que ella misma ha comenzado. ¿Descubrirá algún día la verdad?

Finalmente, Félix Cifuentes no ha dudado interrogar a Gabriel sobre la muerte de Antoine Brossard. El abogado sospecha de él y de lo conveniente que ha sido para él su muerte.

Sin embargo, el marido de Begoña no ha dudado en defenderse y dejar claro que él no acabó con la vida del francés. ¿Descubrirán algún día el verdadero motivo del fallecimiento de Antoine?

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