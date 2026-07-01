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Respirar bien, tener comida o agua, las claves de los expertos para hallar supervivientes en Venezuela: "Algún milagro habrá"

Según pasan los días, las probabilidades de sobrevivir se van reduciendo.

Imagen de los destrozos tras los seísmos

Los expertos revelan las claves para la supervivencia: respirar, beber y alimentarse | EUROPAPRESS

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Pepe Ribas
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La supervivencia en una situación como la que se vive estos días en Venezuela depende de múltiples factores entre los que se encuentra: respirar de forma correcta, tener acceso a comida y ya si es posible poder tener acceso a agua potable. "Las probabilidades son cada vez menores , pero son probabilidades"- explica Juan Ramón Martínez, teniente coronel.

Sobrevivir, una misión complicada

Y las probabilidades de sobrevivir de las personas que siguen desaparecidas siguen reduciéndose a medida que pasan los días: "No creo que se encuentre a mucha más gente con vida" explica, Manuel Tato, bombero del Ayuntamiento de Ferrol. Además durante estos días también ha habido tormentas que dificultan la labor de rastreo de los perros de búsqueda. Sin embargo, los cuerpos de emergencias no piensan abandonar mientras haya alguna posibilidad de seguir ayudando : "Estaremos mientras sea necesaria nuestra presencia"- afirma, Alberto Vázquez, miembro de la UME.

Las claves para salvar la vida

La diferencia de tener agua potable o no puede ser clave porque la deshidratación en zonas en las que hace mucho calor pueden ser determinantes para la supervivencia del ser humano. Otro de los factores determinantes de supervivencia para las personas atrapadas entre los escombros son : si se han quedado atrapados en un hueco de supervivencia o si no tienen heridas graves que les puedan provocar una muerte inmediata. Pero las unidades de emergencia no pierden la esperanza todavía: "Algún milagro habrá" - cuenta uno de los bomberos de Ferrol en Venezuela.

La ayuda sigue llegando

Los rescatistas siguen llegando a Venezuela con el objetivo claro desde que pisan el país sudamericano golpeado por los seísmos y con una mentalidad optimista para ayudar a los que más lo necesitan: "Vamos a localizar vida"- cuentan convencidos un grupo de voluntarios que vienen de las Islas Canarias.

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