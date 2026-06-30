Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela anima a Claudia a que le dé una oportunidad a Miguel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña está hundida. Tiene mucho miedo de que los rumores que dicen que ella mantiene una relación con Eduardo, el chófer de los De la Reina, le lleguen a Julia y eso pueda perjudicar a la pequeña.

Por otro laso, Tasio se enterará de que Claudia le ha contado a Carmen que él ha contratado a Paula en la colonia.

Andrés se quedará en shock cuando Valentina le diga que, aunque la fábrica no se traslade a Marruecos, a lo mejor no se queda en Toledo.

Además, Fina se enfrentará a Marta por haberle ocultado la llamada de Bianca. La De la Reina reconocerá sentirse insegura cuando escuchó a la argentina al otro lado del teléfono y que le ocultó esa llamada por miedo.

Gabriel dará un paso más en su relación con Beatriz y le confesará que la ama mientras ella le seduce.

Por otro lado, Manuela le dirá a su sobrina que está convencida de que Miguel siente por ella algo más que una simple amistad. ¿Claudia sentirá lo mismo por el joven médico?

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