Kazim le perdona la vida a Abidin, pero no su traición: "Mi hija hizo bien en esconderse de ti"

Nada más verlo, el padre de Suna le ha recordado todo lo que había conseguido con su familia antes de que apareciera Çiçek en su vida. "Lo tenías todo. Te habían dado la mansión, tenías a tu esposa y a tu familia", le ha reprochado sin entender cómo ha podido acabar traicionándolos.

Abidin ha intentado defenderse asegurando que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Según él, solo quería recuperar a su madre y reunir a las dos familias. "Quería que Suna estuviera conmigo. También vosotros. Solo quería que todos fuéramos una gran familia", ha explicado.

Pero sus palabras no han servido para calmar a Kazım. Muy dolido por todo lo ocurrido, le ha recordado que fue Suna la primera en darse cuenta de quién era realmente. "Mi hija hizo bien en esconderse de ti. Fue la primera que vio que no eras un hombre honesto. Que eras un sinvergüenza", le ha soltado.

Aunque Kazim ha reconocido que nunca ha sido un padre perfecto, también le ha dejado claro que siempre ha sabido proteger a sus hijas por encima de todo. "Si alguien se mete con mis hijas, lo destrozo sin piedad. Sea quien sea", ha afirmado.

A pesar de la ira del momento, Kazim ha decidido no disparar a su yerno para evitar que él y Ferit, que estaba a punto de llegar, acabaran muertos. Le ha perdonado la vida a Abidin para no dejar a su familia desamparada, pero ha sido implacable: no conocerá a su hijo.

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