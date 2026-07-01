Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 92

Kazim le perdona la vida a Abidin, pero no su traición: "Mi hija hizo bien en esconderse de ti"

Con Suna debatiéndose entre la vida y la muerte, Kazım ya no está dispuesto a escuchar más excusas. El patriarca se ha enfrentado a Abidin y le ha dicho a la cara todo lo que piensa de él.

Kazim

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Nada más verlo, el padre de Suna le ha recordado todo lo que había conseguido con su familia antes de que apareciera Çiçek en su vida. "Lo tenías todo. Te habían dado la mansión, tenías a tu esposa y a tu familia", le ha reprochado sin entender cómo ha podido acabar traicionándolos.

Abidin ha intentado defenderse asegurando que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Según él, solo quería recuperar a su madre y reunir a las dos familias. "Quería que Suna estuviera conmigo. También vosotros. Solo quería que todos fuéramos una gran familia", ha explicado.

Pero sus palabras no han servido para calmar a Kazım. Muy dolido por todo lo ocurrido, le ha recordado que fue Suna la primera en darse cuenta de quién era realmente. "Mi hija hizo bien en esconderse de ti. Fue la primera que vio que no eras un hombre honesto. Que eras un sinvergüenza", le ha soltado.

Aunque Kazim ha reconocido que nunca ha sido un padre perfecto, también le ha dejado claro que siempre ha sabido proteger a sus hijas por encima de todo. "Si alguien se mete con mis hijas, lo destrozo sin piedad. Sea quien sea", ha afirmado.

A pesar de la ira del momento, Kazim ha decidido no disparar a su yerno para evitar que él y Ferit, que estaba a punto de llegar, acabaran muertos. Le ha perdonado la vida a Abidin para no dejar a su familia desamparada, pero ha sido implacable: no conocerá a su hijo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ifakat

Ifakat destapa la verdadera razón por la que nunca soportó a Gülgün

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Kazim

Kazim le perdona la vida a Abidin, pero no su traición: "Mi hija hizo bien en esconderse de ti"

Así es Nico

Antonio Garrido explica la relación de Nico y Lola en Ágata y Lola: "Él la admira"

Cihan estalla al ver a Sadakat manipular a Cihan Deniz: "No te lo perdonaré"

Cihan estalla al ver a Sadakat manipular a Cihan Deniz: "No te lo perdonaré"

El momento que todos esperaban entre Alya y Cihan acaba destrozado por Mine
En tierra lejana | 30 de junio

El momento que todos esperaban entre Alya y Cihan acaba destrozado por Mine

Cihan rompe el sueño de Nare y Şahin: les obliga a separarse
En tierra lejana | 30 de junio

Cihan rompe el sueño de Nare y Şahin: les obliga a separarse

Sahin da un paso al frente por Nare: "No volveré a abandonarte"
En tierra lejana | 30 de junio

Sahin da un paso al frente por Nare: "No volveré a abandonarte"

Después de que Sadakat los descubriera juntos, Nare y Şahin han acabado huyendo para evitar que los separaran una vez más. Acorralados por la presión de sus familias y por todos los obstáculos que siguen teniendo delante, la pareja ha vivido uno de sus momentos más importantes hasta la fecha.

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla
En tierra lejana | 30 de junio

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla

El pequeño tenía miedo de la circuncisión, pero una charla con Cihan ha cambiado por completo su forma de verlo.

Las hijas de la criada llega a Antena 3

"Estoy embarazada": en septiembre, Las hijas de la criada llega en abierto a Antena 3

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

Publicidad