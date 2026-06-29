Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los rumores sobre Begoña y Eduardo llegan a oídos de Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Marta y Tasio volverán a tener sus más y sus menos con respecto a la Industrial. Además, todos estarán vilo por saber si Hugo seguirá adelante con el plan de trasladar la empresa a Marruecos.

Digna hará ver a Damián que necesita a Tasio y que no debe romper ese lazo ni dejarse llevar por sus impulsos. En paralelo, Tasio estará cada vez más agobiado y tratará de confesarse con dos Agustín.

Mabel confirmará a Salva que está dispuesta a dejar de lado a su padre si no cede en su relación.

Por otro lado, Claudia le contará a Carmen por teléfono que Paula está trabajando en la Perfumera. ¿Cómo reaccionará ella?

Y el rumor sobre que entre Begoña y Eduardo hay algo más llegará hasta oídos de Gabriel y el empresario se enfadará mucho con su mujer. Ha perdido su respeto y está a punto de perder el de sus hijos. Mientras, ella se sentirá muy vulnerable.

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