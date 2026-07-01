Cihan estalla al ver a Sadakat manipular a Cihan Deniz: "No te lo perdonaré"

Cihan y Alya han tomado la decisión de llevar a Fikriye a vivir con ellos a la mansión al enterarse de que está gravemente enferma de cáncer. Sin embargo, Sadakat se ha negado a aceptarla bajo su techo. En mitad de una fortísima discusión entre ellos, Cihan Deniz ha bajado las escaleras asustado por los gritos de su familia.

Lejos de frenarse al ver a su nieto, la matriarca ha decidido utilizarlo de la peor manera. "Ven, que voy a presentarte a alguien. Esa mujer es tu abuela", le ha dicho con maldad. El pequeño, confundido, le ha recordado que su abuela era Caroline, pero Sadakat ha ido a hacer daño: "Tu madre te ha engañado".

Alya, rota de dolor al ver cómo volvían a jugar con la salud mental de su hijo, se ha llevado al pequeño a su habitación. Indignado por la crueldad con la que Sadakat ha tratado a Fikriye y por cómo ha usado a un niño tan pequeño, Cihan le ha hecho una advertencia: "Ese niño me ha llamado papá. Si vuelves a usar al crío para tus propios intereses, te juro que no volverás a verle la cara nunca más".

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