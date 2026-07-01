En tierra lejana: Cihan Deniz toma una importante decisión tras vencer su mayor miedo

Las dudas de Cihan Deniz sobre la circuncisión llevan al pequeño a preguntar a Cihan por su propia experiencia y la del resto de hombres de la familia. Con calma, él le explica la importancia de esa tradición e intenta tranquilizarle asegurándole que estará en buenas manos.

La posibilidad de celebrar ese día con una gran fiesta y volver a montar a Firfir termina de convencer al niño. Ilusionado, corre a contárselo a Alya con una frase que emociona a su madre: "Mami, quiero que me circunciden" En tierra lejana.

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