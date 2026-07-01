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Una palabra, una canción: así es el juego al que se han enfrentado los talents del primer Asalto de La Voz Kids

Detrás de las cámaras del programa, los talents se lo han pasado en grande con este divertido juego. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Triana, talent de La Voz Kids

Una palabra, una canción: así es el juego al que se han enfrentado los talents del primer Asalto de La Voz Kids

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Ximena Rodero | Celia Gil
Publicado:

Los talents del primer Asalto de La Voz Kids no han dudado en aceptar el reto que les hemos propuesto detrás de las cámaras del programa. ¿serán capaces de cantar una canción con las palabras que les hemos propuesto?

Algunos han tenido que pensar un poco más que otros, pero es que no todas las palabras eran fáciles. ¿'Roma' o "amor"? sea cual sea la palara, Triana sabía una canción para ambas... ¡y ha cantado 'Son de amores' con mucho ritmo!

"Luna", "Triste" o "Baby" son algunas de las palabras que también estaba en el juego, incluso algunos han tenido que cantar una canción de Malú.

¡Juega con los talents viendo el video completo arriba!

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