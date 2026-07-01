Gabriel lanza una dura advertencia a Begoña tras los rumores sobre Eduardo

Los comentarios sobre un posible romance entre Begoña y Eduardo terminan llegando a oídos de Gabriel. Aunque ella intenta aclarar que todo es falso, él asegura sentirse humillado y decide enfrentarse directamente a su mujer para pedirle explicaciones.

Durante la discusión, Gabriel advierte a Begoña de que la situación tendrá consecuencias para sus hijos y llega a decirle: "Has perdido mi respeto y no tardarás en perder el de tus hijos", convencido de que los rumores ya han causado un daño irreparable en Sueños de libertad.

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