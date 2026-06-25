Tasio descubre las pastillas de Antoine Brossard en su bolsillo … ¿se podría haber evitado la muerte de francés?

Tasio ha tocado fondo. Tras la ruptura definitiva con Carmen y la discusión con su familia se puso a beber como si no hubiese un mañana.

El hijo de Damián hasta discutió con Antoine Brossard y le tiró un vaso de agua después de que el francés le llamase bastardo.

Tasio, muy enfadado, perdió el control y para vengarse de él tiró al suelo la chaqueta del francés cuando no había nadie en el despacho y de ahí salió una caja con pastillas del que el francés llevaba en esa chaqueta.

El hijo de Damián no dudo en llevárselas y ahora la despertarse se ha dado cuenta de que las sigue teniendo en el bolsillo de su pantalón. Si no se las hubiese llevado, ¿Antoine Brossard estaría ahora vivo?