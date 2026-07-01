Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una relación cercana

Antonio Garrido explica la relación de Nico y Lola en Ágata y Lola: "Él la admira"

El actor interpreta en esta nueva serie a un inspector de policía que conoce a Lola desde hace muchos años.

Así es Nico

Antonio Garrido explica la relación de Nico y Lola en Ágata y Lola: "Él la admira"

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Antonio Garrido interpreta a un subinspector de policía en Ágata y Lola, la nueva serie que llega a atresplayer el próximo 12 de julio. Nico conoce a Lola desde que se formaron en la academia y desde entonces mantienen una relación muy estrecha.

"A Nico y Lola los destinan al mismo sitio. Ninguno de los dos somos de orígenes gallegos y estar lejos de tu tierra hace que se establezca más unión", nos explica el actor sobre la relación que mantienen su personaje y el de Eva Martín.

Antonio Garrido asegura que Nico admira a Lola por su forma de trabajar y por la buena intuición que tiene. "Probablemente, Nico se vaya dando cuenta de que está enamorado de Lola", nos adelanta el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

Antena 3 » Series » Agata y Lola

Publicidad

Series

Así es Nico

Antonio Garrido explica la relación de Nico y Lola en Ágata y Lola: "Él la admira"

Cihan estalla al ver a Sadakat manipular a Cihan Deniz: "No te lo perdonaré"

Cihan estalla al ver a Sadakat manipular a Cihan Deniz: "No te lo perdonaré"

El momento que todos esperaban entre Alya y Cihan acaba destrozado por Mine

El momento que todos esperaban entre Alya y Cihan acaba destrozado por Mine

Cihan rompe el sueño de Nare y Şahin: les obliga a separarse
En tierra lejana | 30 de junio

Cihan rompe el sueño de Nare y Şahin: les obliga a separarse

Sahin da un paso al frente por Nare: "No volveré a abandonarte"
En tierra lejana | 30 de junio

Sahin da un paso al frente por Nare: "No volveré a abandonarte"

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla
En tierra lejana | 30 de junio

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla

El pequeño tenía miedo de la circuncisión, pero una charla con Cihan ha cambiado por completo su forma de verlo.

Las hijas de la criada llega a Antena 3
Gran estreno

"Estoy embarazada": en septiembre, Las hijas de la criada llega en abierto a Antena 3

La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega llegará a Antena 3 y promete enganchar a los espectadores con su trepidante historia.

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

Cihan salva a Sadakat cuando Ugur está a punto de matarla

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela anima a Claudia a que le dé una oportunidad a Miguel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Manuela anima a Claudia a que le dé una oportunidad a Miguel

Publicidad