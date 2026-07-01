Antonio Garrido explica la relación de Nico y Lola en Ágata y Lola: "Él la admira"

Antonio Garrido interpreta a un subinspector de policía en Ágata y Lola, la nueva serie que llega a atresplayer el próximo 12 de julio. Nico conoce a Lola desde que se formaron en la academia y desde entonces mantienen una relación muy estrecha.

"A Nico y Lola los destinan al mismo sitio. Ninguno de los dos somos de orígenes gallegos y estar lejos de tu tierra hace que se establezca más unión", nos explica el actor sobre la relación que mantienen su personaje y el de Eva Martín.

Antonio Garrido asegura que Nico admira a Lola por su forma de trabajar y por la buena intuición que tiene. "Probablemente, Nico se vaya dando cuenta de que está enamorado de Lola", nos adelanta el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo de arriba!

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