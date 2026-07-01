Muere Michael Byrne, recordado villano de Indiana Jones y Harry Potter, a los 82 años

El cine internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del veterano actor británico Michael Byrne a los 82 años.

La triste noticia se ha dado a conocer a través de medios británicos como The Guardian, indicando que la muerte del intérprete se produjo el pasado 20 de junio, aunque por el momento no se han revelado las causas.

Michael Byrne en la miniserie Lightfield | ITV

Byrne ha dejado una impecable trayectoria artística que rozó las seis décadas de duración y que arrancó sobre los escenarios teatrales en 1963 dentro de la Compañía Nacional de Teatro de Laurence Olivier.

A pesar de su extensa etapa en el teatro londinense, Michael Byrne alcanzó el reconocimiento global gracias a sus imponentes interpretaciones en la gran pantalla como el temible general nazi Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada, o encarnando a la versión anciana del mago oscuro Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1.

El talento del intérprete también brilló en producciones de gran escala como Braveheart, la película de James Bond El mañana nunca muere o la aclamada Gangs of New York de Martin Scorsese, consolidándose como uno de los secundarios más respetados de su generación.