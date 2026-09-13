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Semana del 14 al 18 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz planea envenenar a Begoña y recibe una noticia que lo cambiará todo

El deseo de la niñera por formar una familia con Gabriel es tan grande que no duda en intentar deshacerse de Begoña, ¿lo conseguirá?

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Se vienen curvas en la próxima semana de Sueños de libertad, ¡descubre todo lo que nos depara la serie más vista de la televisión!

Para empezar, Valentina recibirá la propuesta de ser la secretaria de Pablo, una noticia que también dejará sin palabras a Andrés.

El joven De la Reina será consciente de las dobles intenciones de Damián y no dudará en reprochárselo. Mientras, Valentina meditará esta difícil decisión, ¿aceptará esta oportunidad?

Mientras tanto, Claudia temerá que la familia Salazar rechace su relación con Miguel tras confesarle a Nieves su duro pasado. Y no será para menos, porque a la enfermera no le agradará en absoluto la idea de que esta situación pueda hacerle daño a su hijo.

Claudia en el capítulo 650 de Sueños de libertad
Claudia en el capítulo 650 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

No obstante, dará un voto de confianza a la encargada, ¡y la invitará a una merienda en la casa familiar! ¿Servirá esto para limar asperezas o pondrá en jaque la relación de #Claumi?

En otro orden de cosas, Tasio decidirá tomarse la justicia por su mano y tratará de vengarse de Gabriel proponiendo sabotear la producción de los perfumes de Brossard.

A pesar de la negativa de la familia, el joven De la Reina, en un acto impulsivo, intentará llevar a cabo su venganza, ¿lo conseguirá?

Gabriel y Tasio en el capítulo 649 de Sueños de libertad
Gabriel y Tasio en el capítulo 649 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Sea como fuere, Gabriel sospechará de sus intenciones y decidirá humillarle hasta protagonizar una fuerte pelea en la que el director saldrá lesionado, ¿o será todo una farsa para poner en riesgo del futuro de Tasio en la perfumera?

Además, ¡se viene drama para #Mafin! Bianca dará un paso definitivo que pondrá en jaque la relación entre Marta y Fina. ¡La argentinará estará dispuesta a todo con tal de recuperar a la fotógrafa!

Fina y Bianca en el capítulo 650 de Sueños de libertad
Fina y Bianca en el capítulo 650 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

El deseo de Beatriz de deshacerse de Begoña y formar una familia con Gabriel será tan grande que llevará a la niñera a cometer una locura.

En un acto de malicia, estará dispuesta a envenenar a Begoña y deshacerse de ella. ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

Finalmente, la niñera, tras pasar una noche de pasión con Gabriel, recibirá una impactante noticia que cambiará sus vidas y pondrá en peligro el matrimonio del director y la enfermera. ¿De qué se tratará?

¡No estamos preparados para todo lo que se viene la semana que viene en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h o adelántate a su emisión con atresplayer.

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