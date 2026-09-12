Sandra Bullock revela por qué se alejó de las comedias románticas y sus castings para "pervertidos": "Me pedían que me bajara los pantalones"

Sandra Bullock ha regresado a la actuación con Prácticamente magia 2, la esperada secuela de una de sus películas más recordadas junto a Nicole Kidman.

Para la actriz, volver a ponerse frente a las cámaras no ha sido fácil después de la muerte de su marido, la cual le sumió en una profunda tristeza que le ha llevado a estar retirada del cine los últimos años.

Nicole Kidman y Sandra Bullock en Prácticamente Magia 2 | Cordon Press

Ahora, tras el estreno de la cinta, Bullock ha hablado en una entrevista junto a Jennifer Aniston para la revista Interview acerca de los dos puntos de inflexión que marcaron su carrera.

Según ha contado, el primero de ellos fue antes de ser actriz profesional. "Estaba en Nueva York, era camarera, hacía castings para todos los pervertidos que me pedían que me bajara los pantalones. Pensaba: 'No, ese no es el papel para mí'. Estaba abriéndome camino. Todo actor profesional cree que nunca volverá a trabajar, así que simplemente acepta lo que encuentra y lo aprovecha al máximo", recordó sobre sus duros comienzos.

Sandra Bullock y Nicole Kidman en Prácticamente Magia | Cordon Press

El otro momento que definió su carrera fue una vez alcanzó el estatus de estrella mundial: "La única vez que tomé en serio mi carrera fue cuando dije: 'Tengo que dejar ya mismo las comedias románticas'. Porque me criticaban muchísimo por ellas. Y acepté un papel en esta película llamada Crash... Quería empezar a explorar otras facetas de mi talento".

"Es muy arriesgado decir: 'Voy a abandonar mi zona de confort, que son las comedias, y veamos si me toman en serio en el mundo del drama'. La industria suele menospreciar las comedias, pero no son tan fáciles como parecen", le dijo Aniston a la actriz.

"Ahora más que nunca, lo echo de menos. Ahora solo quiero hacer eso", respondió Bullock.

Ryan Reynolds y Sandra Bullock en 'La proposición' | Touchstone Pictures

La actriz fue probablemente la gran estrella de las comedias románticas de finales de los 90 y principios de los 2000 con títulos como Amor con preaviso, Las fuerzas de la naturaleza, La proposición o Mientras dormías.

Después de sus palabras y del estreno de Prácticamente magia 2, cabe esperar que la intérprete retome su carrera y vuelva a protagonizar títulos que vuelvan a conquistar a sus fans.