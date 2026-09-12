Casi 50.000 euros para un solo concursante en una noche de mucha emoción, nervios y remontadas

La ruleta de la suerte noche ha comenzado por todo lo alto, regalándonos el directo de Joaquín Padilla interpretando su mítico tema en Iguana Tango ‘Te perdí’. Un momento único que tanto el presentador como los concursantes han disfrutado al máximo, felicitándolo por todos estos años de trayectoria.

Ahora bien, esta euforia no era más que el punto de partida para lo que estaba por llegar poco después. Y es que, en el primer panel del programa, Pablo ha conseguido llevarse nada menos que 9.000€: un triunfo que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos instantes de la velada, parece ínfimo.

Por su parte, Chari ha pisado el acelerador (literalmente) cuando ha llegado la Triple Prueba de Velocidad. Demostrando su increíble rapidez mental, la concursante ha acertado los tres paneles, convirtiendo los 3.000€ en 6.000€. ¡La ola estaba merecidísima!

Ya en racha, Chari se ha enfrentado al Panel con Pregunta con fuerzas. No bastante con tener más de 6.000€ en el marcador cuando lo ha resuelto, ha aprovechado la oportunidad de enfundarse 2.000€ extras al responder correctamente el interrogante que se presentaba ante ella.

Al hacerlo, la posibilidad de jugar el Panel Final estaba realmente cerca. Tenía más de 23.000€ acumulados, muy lejos de los 8.000€ de Víctor y los 11.000€ de Pablo. No obstante, en el Panel con Bote todo puede ocurrir y Pablo ha sabido jugar sus cartas como un auténtico maestro.

Cuando le ha llegado el turno, tenía 0€ en el marcador. Una situación que ha subsanado rápidamente al caer en la casilla de 1.000€ y duplicar dicha cantidad con una letra repetida. Desde esta posición ha podido apuntar al Bote y ha acertado de pleno. 22.000€ extras que le han permitido ir con 35.600€ a la Gran Final.

Pero, llegados a este punto, ¿qué sentido tenía parar ahí? El concursante podía llevarse los 100.000€ si acertaba el Panel Final y, además, cogía dicho sobre especial. Aunque solo ha ganado la primera de las contiendas, Pablo ha recogido otros 14.000€ que le dejan un premio total de 49.600€. ¡Increíble!

Así pues, hemos vivido una velada en la que no han faltado los nervios, la emoción, las remontadas y, por supuesto, los grandes premios. En definitiva, un programa de La ruleta de la suerte noche en toda regla.

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