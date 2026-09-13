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“Somos igual de payasos”: Paula Echevarría y Daniel Grao presumen de complicidad en la presentación de A la deriva

Los dos protagonistas de la nueva serie de atresplayer confiesan que no se conocían y que han hecho muy buenas migas durante el rodaje.

Paula Echevarría y Daniel Grao

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Patri Bea | Lena Rodríguez
Publicado:

Paula Echevarría y Daniel Grao son dos de los protagonistas de A la deriva, la nueva serie que llega a atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre y que se ha presentado esta semana en el FesTVal de Vitoria.

Los dos actores nos han confesado que no se conocían de antes y que ni siquiera habían coincidido en ningún evento. Aún así, conectaron muy bien desde la lectura del primer guion. “Fue amor a primera vista”, nos aseguraba Daniel Grao refiriéndose al ámbito profesional.

“Somos muy parecidos a la hora de rodar. Podíamos estar contando un chiste y de repente cambiar el chip”, ha recordado Paula Echevarría. Daniel, Adelfa Calvo y él tienen un humor muy similar y se lo han pasado muy bien rodando sus escenas.

Eso sí, a pesar de el buen rollo que hay entre ellos, Paula y Daniel nos advierten que la relación de Lucía y Héctor, sus personajes en A la deriva, es completamente diferente. ¡Escucha todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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