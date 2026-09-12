Así se preparó Paula Echevarría para deslumbrar en la premier de A la deriva en el FesTVal de Vitoria

El FesTVal de Vitoria ha desplegado su alfombra naranja para acoger una de las puestas de largo más esperadas de la temporada: el estreno de A la deriva, que llega a atresplayer el próximo 20 de septiembre.

En una noche repleta de glamour, Paula Echevarría se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala y ha querido compartir en exclusiva con nosotros su Get Ready With Me (GRWM), mostrando todos los detalles de su preparación previa, en la que el maquillaje se lleva todo el protagonismo para después deslumbrar con un vestido rojo que acaparó todas las miradas.

Mientras se iba preparando, la actriz protagonista de A la deriva se ha mostrado muy contenta de volver a trabajar para una producción de Atresmedia, donde se ha encontrado muy cómoda y feliz con los otros proyectos en los que ha trabajado.

En el vídeo puedes descubrir el paso a paso de este proceso de transformación para brillar en una velada inolvidable que marca el punto de partida del nuevo melodrama de atresplayer. ¡Le das al play y te cuelas con ella en el camerino!

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