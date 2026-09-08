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Capítulo 643

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba

La sobrina de Manuela se arma de valor y revela a su novio toda la verdad.

“El bebé no era de Mateo”: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del hijo que esperaba

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Claudia sabía que tenía una conversación pendiente con el doctor Salazar.

Ella le había contado que había estado embarazada y que perdió a ese bebé el mismo día que Mateo perdió la vida, pero lo que no le había contado es la identidad de ese bebé.

La sobrina de Manuela le ha confesado que el padre de ese bebé no es Mateo y Miguel ha querido saber más. El joven le ha preguntado si él conoce a ese hombre que la dejó embaraza y la sobrina de Manuela le ha confesado la verdad: ¡Le ha dicho que era Tasio!

Miguel se ha quedado totalmente en shock. El doctor le ha dicho a su novia que tenía a pacientes esperándole en el dispensario evitando hablar más de este tema.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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