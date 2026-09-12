Dulceida y Alba Paul vuelven a casarse 10 años después: así ha sido su segunda boda oficiada por Nagore Robles

Dulceida y Alba Paul han vuelto a pasar por el altar. La pareja ha celebrado este viernes 11 de septiembre una segunda boda una década después de su recordado primer enlace.

Esta vez, además, lo han hecho en una etapa muy diferente acompañadas por su hija Aria y después de haber superado una ruptura y haberse dado una segunda oportunidad.

Las influencers han compartido las primeras imágenes de este día tan especial en sus redes sociales, donde han mostrado sus respectivos looks de novia y uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. "Sí, quiero, 10 años después, para toda la vida", han escrito en una publicación conjunta.

Dulceida y Alba Paul celebraron su primera boda el 10 de septiembre de 2016 en Cala Morisca, en Sitges, ante unos 140 invitados. Aquel enlace fue oficiado por Javier Calvo y Carlos Sadness y se convirtió en una de las primeras grandes bodas virales protagonizadas por creadoras de contenido en España.

Ahora, la ceremonia ha sido más íntima y ha tenido lugar en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró, en la Costa Brava, mismo lugar donde se casó Susanna Griso y Luis Enríquez este verano, y rodeadas de familiares y amigos. Su hija Aria ha sido la gran novedad del segundo enlace ya que ha sido la encargada de llevar los anillos junto a su prima.

En esta ocasión, la encargada de oficiar la ceremonia ha sido Nagore Robles y junto a ella han estado famosos como Laura Escanes, Melyssa Pinto, Susana Molina, Violeta Mangriñán, Marta Lozano, Lola Lolita, Jedet o Madame de Rosa.

Violeta Mangriñán, Laura Escanes, Lola Lolita y Natalia Beciu en la segunda boda de Dulceida y Alba Paul | Instagram @lauraescanes

En cuanto a los looks, Dulceida había adelantado que llevaría dos diseños diferentes y finalmente ha escogido dos propuestas de Pronovias. Para la ceremonia, la creadora de contenido ha apostado por un vestido de corte romántico, ceñido al cuerpo y realizado en encaje, con cuello halter, espalda abierta y una falda fluida de volantes.

Dulceida y Alba Paul se vuelven a casar | Instagram @ladejet

Alba Paul, se ha alejado del tradicional vestido de novia y ha escogido un traje en amarillo claro, formado por una chaqueta estructurada y un pantalón de cintura alta y pierna ancha.

La nueva boda llega después de una etapa especialmente importante para la pareja después de su reconciliación en 2023 y la bienvenida de su hija en 2024.