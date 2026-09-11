Capítulo 646 de Sueños de libertad; 11 de septiembre: Nieves, preocupada por la extraña actitud de Miguel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Hugo Brossard ha ratificado su decisión de dejar de producir los perfumes De la Reina!

Esta dura derrota se ha apoderado de la familia a la vez que Gabriel se ha regodeado ante Begoña. ¿Será el fin del legado De la Reina?

Además, Damián, preocupado por la diferencia de clases sociales entre Andrés y Valentina, ha propuesto a Pablo contratar a la dependienta como secretaria.

Esta noticia no ha sentado nada bien a Marta, que finalmente ha accedido a ofrecerle a Valentina este puesto. ¿Aceptará la joven?

En otro orden de cosas, Claudia ha desvelado a Tasio su relación con Miguel. A pesar de su sorpresa inicial, el joven se ha alegrado de que la encargada sea feliz, ¡y ha terminado derrumbándose ante ella!

Mientras, Miguel sigue sin asimilar la impactante noticia que le dio Claudia y Nieves se ha se ha quedado preocupada por su actitud, ¡pero el doctor no ha soltado prenda! ¿Descubrirá la enfermera el motivo real del extraño comportamiento de su hijo?

Finalmente, Beatriz ha confesado a Begoña su historia con Gabriel, pero lo ha hecho a través de una supuesta noticia en el periódico que ha enfadado al director.

No obstante, la niñera y Gabriel ha terminado reconciliándose tras prometerse que pronto volverán a estar juntos.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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