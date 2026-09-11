Capítulo 646
“¿Ser dependienta no es digno para un De la Reina?”: Marta planta cara a Damián por Valentina
El patriarca de la familia ha propuesto que Valentina sea la secretaria de Pablo ante sus preocupaciones por su clase social.
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Aunque Damián está muy feliz por el compromiso entre Andrés y Valentina, está preocupado porque pertenece a una clase social inferior.
Tal es su inquietud que ha propuesto a Pablo contratarla como secretaria, una noticia que ha despertado el enfado de Marta: ““¿Ser dependienta no es digno para un De la Reina?”, ha ironizado.
Damián no ha podido ocultar las verdaderas intenciones tras esta propuesta: su miedo ante las tristes noticias sobre Perfumerías De la Reina: “Solo quiero asegurarlos un mejor porvenir”.
Finalmente, y tras advertirle que se está entrometiendo en la vida de Andrés, Marta ha accedido a hacerle esta propuesta, pero con una condición: “Si rechaza el puesto, no va a insistir”. ¿Aceptará Valentina? ¿Cómo le sentará esta noticia al joven De la Reina?
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