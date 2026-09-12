Así ha sido la premier de A la deriva en el FesTVal de Vitoria

El FesTVal de Vitoria se ha vestido de gala para recibir a A la deriva, la nueva serie de atresplayer que se estrena el próximo 20 de septiembre, con un capítulo cada domingo, y próximamente podremos disfrutarla en el Prime TIme de Antena 3.

A la deriva es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

La ficción está protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao, Michel Noher, Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes y Mariam Hernández, entre otros.

A la deriva es un gran drama coral ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que se daba por fallecidos en un naufragio.

Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia y Luis Santamaría, el productor ejecutivo. Está escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró, Menna Fité y David Montoya.

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