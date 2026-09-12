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Cristian Valencia es Cristóbal en A la deriva: “Es el referente de su hermano Germán”

El actor cuenta los entresijos de su personaje en A la deriva, que llega a atresplayer el 20 de septiembre.

Cristian Valencia es Cristóbal en A la deriva

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Julián López | Ximena Rodero
Publicado:

Cristian Valencia interpreta a Cristóbal en A la deriva, la nueva serie de atresplayer que llegará el próximo 20 de septiembre a la plataforma.

Cristóbal es un boxeador y pescador, hijo de Rosa y hermano de Germán, un referente para él. El actor nos adelanta que Cristóbal será un personaje con el que conectaremos y nos vamos a encariñar, sobre todo por su forma de ser, su humor y su faceta protectora.

“El personaje deja marca en todos, de una manera u otra”, desvela Cristian, destacando ese carisma que caracteriza a su personaje de A la deriva. Para él, lo más bonito ha sido formar esa familia con Rosa y Germán, creando un vínculo muy creíble y que emocionará a la audiencia.

Cristian también revela cuál fue el mayor reto a la hora de dar vida a Cristóbal. En el vídeo de arriba te cuenta todos los detalles y entresijos de su personaje en A la deriva, la nueva serie que se estrena en atresplayer el próximo 20 de septiembre. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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