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Así es Ramón, el personaje de Joaquín Notario en A la deriva: “Su relación con Rosa es muy interesante”

El actor presenta al personaje que interpreta en A la deriva, la nueva serie de atresplayer que se estrena el 20 de septiembre.

Joaquín Notario es Ramón en A la deriva

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Julián López | Ximena Rodero
Publicado:

Joaquín Notario llega a A la deriva para aportar toda su experiencia en el mundo de la interpretación. El actor interpreta a Ramón, un hombre “muy legal y buen amigo de sus amigos”, aunque Joaquín también lo cataloga como “muy estricto”.

El actor ha destacado la dificultad de mostrar el lado más amoroso de un personaje tan estricto como Ramón, mientras que precisamente ese amor que muestra su personaje ha sido lo más bonito para Joaquín, aunque a veces parece que “está echando la bronca”.

Ramón protagoniza una historia de segundas oportunidades con Rosa, una relación que “es muy interesante y muy bonita”, como la que también experimenta con su hija, que “es otro mundo” y que hará al público viajar por una montaña rusa de emociones.

No te pierdas a Joaquín Notario como Ramón en A la deriva, estreno el 20 de septiembre en atresplayer.

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