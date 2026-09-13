De Hermanos a El secreto: Kaan Çakır vuelve a Antena 3 con un personaje que dará mucho que hablar

El Secreto, la nueva serie que se emite los domingos en Antena 3, nos ha permitido adentrarnos en una historia llena de mentiras, celos, venganzas y amor, pero también nos ha hecho volver a ver a actores que ya habían pasado por otras series de la cadena.

Uno de ellos es Kaan Çakır, el actor que en esta nueva serie da vida a Tibet y que hace un par de años se metió en la piel de uno de los personajes claves en la última etapa de Hermanos.

El intérprete turco llegó a Hermanos para revolucionarlo todo. Él no sabía que Ömer era su hijo y, al principio se portó muy mal con él, pero con el tiempo, su corazón se fue ablandando y acabó casándose con Suzan, la madre de Ömer.

El personaje de Ahmet pasó de ser odiado a querido con el paso de los capítulos y tuvo una de las evoluciones más notables de la serie. Lástima que tuviese un triste final por un plan de venganza de Sevval. ¡Qué suerte poder volverlo a ver en otra serie de la cadena!

¿Quién es Tibet?

Kaan Çakır interpreta a Tibet en El secreto, la nueva serie de Antena 3 y, aunque todavía no sabemos mucho sobre su personaje, todo apunta a que no será uno de los más queridos por los espectadores.

Tibet es un poderoso empresario que está metido en negocios turbios y que cuenta con la ayuda de Cihan a espaldas de sus hermanos. ¿Acabará metiendo en problemas a Zeynep y Serhat? ¡No te pierdas El secreto, los domingos a las 22:00 horas en Antena 3!

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