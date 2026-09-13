¿Te acuerdas de él?
De Hermanos a El secreto: Kaan Çakır vuelve a Antena 3 con un personaje que dará mucho que hablar
El actor interpretó al padre de Ömer en la serie que arrasó en la cadena y será Tibet en la nueva serie de los domingos.
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El Secreto, la nueva serie que se emite los domingos en Antena 3, nos ha permitido adentrarnos en una historia llena de mentiras, celos, venganzas y amor, pero también nos ha hecho volver a ver a actores que ya habían pasado por otras series de la cadena.
Uno de ellos es Kaan Çakır, el actor que en esta nueva serie da vida a Tibet y que hace un par de años se metió en la piel de uno de los personajes claves en la última etapa de Hermanos.
El intérprete turco llegó a Hermanos para revolucionarlo todo. Él no sabía que Ömer era su hijo y, al principio se portó muy mal con él, pero con el tiempo, su corazón se fue ablandando y acabó casándose con Suzan, la madre de Ömer.
El personaje de Ahmet pasó de ser odiado a querido con el paso de los capítulos y tuvo una de las evoluciones más notables de la serie. Lástima que tuviese un triste final por un plan de venganza de Sevval. ¡Qué suerte poder volverlo a ver en otra serie de la cadena!
¿Quién es Tibet?
Kaan Çakır interpreta a Tibet en El secreto, la nueva serie de Antena 3 y, aunque todavía no sabemos mucho sobre su personaje, todo apunta a que no será uno de los más queridos por los espectadores.
Tibet es un poderoso empresario que está metido en negocios turbios y que cuenta con la ayuda de Cihan a espaldas de sus hermanos. ¿Acabará metiendo en problemas a Zeynep y Serhat? ¡No te pierdas El secreto, los domingos a las 22:00 horas en Antena 3!
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