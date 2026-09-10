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Capítulo 645

Gabriel trunca la celebración familiar con una terrible noticia: “Vamos a dejar de producir los perfumes De la Reina”

El empresario ha acabado saliéndose con la suya y cumpliendo su venganza contra su familia.

Gabriel trunca la celebración familiar con la peor de las noticias: “Vamos a dejar de producir los perfumes De la Reina”

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En casa de los De la Reina se respiraba alegría y felicidad ante la próxima boda de Andrés y Valentina.

Sin embargo, todo ha cambiado de un momento a otro cuando Gabriel se ha presentado por sorpresa estropeando la fiesta familiar.

Digna le ha dicho al empresario que no va a conseguir arruinar esta celebración, pero se equivocaba.

El empresario les ha dejado a todos con la boca abierta cuando les ha comunicado la peor de las noticias: la fábrica dejará de producir las fragancias De la Reina.

Gabriel ha conseguido que Hugo Brossard aprueba una nueva medida: A partir de ahora solo fabricarán perfumes franceses. ¡Es el fin del legado familiar!

“He imaginado este tiempo durante mucho tiempo”, le ha dicho Gabriel victorioso a un Damián destrozado. ¿Qué pasará ahora? , ¿Será el fin de los De la Reina?

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