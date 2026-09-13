De un comienzo marcado por las dudas a un futuro juntos: repasamos la historia de amor de Andrés y Valentina en Sueños de libertad

Los comienzos

Andrés y Valentina muy pronto se convertirán en marido y mujer, pero su historia de amor no ha sido precisamente fácil.

Desde que sus caminos se cruzaron por primera vez, Andrés se fijó en esa nueva dependienta, tímida y un poco insegura. El De la Reina no pasaba por su mejor momento: empezaba a asumir que Begoña y él jamás podrían estar juntos y que tenía que pasar página o, al menos, intentarlo.

Valentina le llamó la atención, pero ella no estaba pasando por un buen momento. La joven venía huyendo de su pasado, de su exnovio que la había violado.

Valentina arrastraba una gran mochila llena de heridas y mucho dolor, pero no le dejaban seguir adelante cuando empezó sentir que el señor De la Reina podría ser algo más.

Tras muchas dudas y miedos, Valentina fue confiando en Andrés y empezó una bonita historia de amor. A fuego lento, la pareja se fue enamorando hasta que llegó ese esperado primer beso… ¡del que Begoña fue testigo de todo!

A partir de entonces, ambos comenzaron a descubrir que lo que sentían iba mucho más allá de una simple atracción. Andrés se sinceró con Valentina sobre su pasado y sobre Begoña y ella le confesó que arrastraba un gran trauma provocado por su exnovio.

Los dos decidieron seguir adelante con su relación, aunque el camino no estuvo exento de dificultades. Valentina todavía arrastraba las heridas de su pasado que le impedían entregarse por completo a Andrés.

Por eso, la joven tomo una decisión difícil: romper con el De la Reina. Sin embargo, seguía muy enamorada de él y él tampoco quería renunciar a ella.

Valentina supera sus miedos

La pareja tomó caminos separados, pero la distancia terminó confirmando algo que ambos ya sabían: no podían estar el uno sin el otro.

Con el apoyo de Nieves, Valentina comenzó a enfrentarse a sus miedos y a recuperar la confianza necesaria para volver a apostar por el hombre que había conquistado su corazón.

La pareja se reconcilió, pero poco después, ambos dieron un paso decisivo en su relación. Valentina consiguió dejar atrás sus inseguridades y se dejó llevar por sus sentimientos, protagonizando junto a Andrés una noche de pasión que marcó un antes y un después en su historia de amor.

Un futuro juntos

Desde entonces, Andrés y Valentina sueñan con un futuro juntos y tras una pequeña crisis, provocada por la sombra de Begoña, el joven De la Reina decidió apostar por Valentina demostrándole que ha olvidado a Begoña proponiéndole… ¡que se case con él!

Una inesperada pedida de mano de la que todavía no nos hemos recuperado. ¡Menudo momentazo!

Ahora, los dos viven ilusionados ante la inminente boda. Incluso han comenzado a compartir la feliz noticia con sus seres queridos, aunque no todos han recibido la noticia de la misma manera. Begoña, todavía enamorada de Andrés, trató de esconder el dolor que sintió al descubrir que la pareja está a punto de pasar por el altar.

¿Qué pasará?, ¿se darán finalmente el sí, quiero Andrés y Valentina?, ¿Begoña tratará de impedirlo de alguna manera?

Descúbrelo en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

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