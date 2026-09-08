Beatriz aconseja a Begoña que huya del país con sus hijos: “No puede ceder a su chantaje”

Beatriz está cada vez más distante con Gabriel. Cada vez le resulta más complicado seguir con un matrimonio en el que no es feliz y, más ahora con el chantaje de su marido: le ha dicho que, si no le da todo su dinero, le enseñará a Valentina sus fotos comprometidas.

La joven le ha aconsejado a la enfermera que no ceda al chantaje de Gabriel y que se vaya lejos de Toledo con sus hijos: “Coja el dinero y desparece”.

Además, ella le dice que podría ayudarla a escapar: “No puede seguir con un hombre que la trata así”, le dice.

Aunque Begoña se siente tentada, le acaba diciendo a Beatriz que es una locura y que no puede hacer eso, aunque ganas no le faltan. Además, le dice que no puede implicarla en un delito como este.

Parece que esta vez el plan de la niñera de Juanito no le ha salido como ella esperaba…

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