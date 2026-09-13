Kader puede llevar a Serhat hasta la verdad sobre Berrak: esta noche, en El secreto

Kader está en el salón cuando intenta coger una fotografía de Berrak y termina cayéndose. Serhat la ve y corre a ayudarla. “¿Te has caído? ¿Dónde te has hecho daño?”, le pregunta mientras comprueba que está bien.

La niña le explica que Zeynep ha salido a comprarle unos lápices y Serhat decide quedarse con ella para curarle el golpe. Es entonces cuando Kader empieza a hablar de su madre y le cuenta algo que llama la atención de Serhat.

La pequeña recuerda que, cuando está nerviosa, juega con el pelo igual que su madre. Serhat se sorprende y quiere saber quién le ha contado eso. Kader no tarda en decirle que ha sido Can, el hermano de Serhat.

La respuesta deja al empresario en shock, sobre todo porque no imaginaba que su propio hermano sabía que Berrak tenía una hija secreta. Después de llevarle flores al hospital y descubrir esta información sobre él, Serhat va a ajustar cuentas con Can.

Esta noche, a punta de pistola tendrá que sincerarse. A las 22.00 h en Antena 3. Y después, último capítulo de Una nueva vida. Ya disponible en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas