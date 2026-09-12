¡Fina y Bianca se besan! La historia de las Mafin cambiará para siempre en los próximos capítulos de Sueños de libertad

La próxima semana en Sueños de libertad se vienen curvas y muchas.

Beatriz planeará envenenar a Begoña, Valentina recibirá la propuesta de ser la secretaria de Pablo, Tasio tratará de vengarse de Gabriel por lo que ha hecho en contra de su familia y se viene drama drama para Marta y Fina.

Y es que la llegada de Bianca ha removido el pasado de Fina y ha despertado sentimientos que parecían olvidados...hasta ahora.

Marta y Fina no están pasando por su mejor momento. La de La Reina ha empezado a darse cuenta de las verdaderas intenciones de la argentina y cada vez es más consciente de que Bianca ha vuelto a la vida su novia para recuperarla y que no va a parar hasta conseguirlo.

Por todo ello, la inseguridad de Marta no dejará de crecer al comprobar que la cercanía entre Fina y Bianca podría hacer que, en cualquier momento, sus sentimientos del pasado vuelvan a salir a la luz.

Y su mayor temor terminará haciéndose realidad en los próximos capítulos: Fina y Bianca...¡se besarán! Un momento que la fotógrafa no ocultará a Marta y que decidirá contarle a la De la Reina.

Un beso que, sin duda, cambiará el rumbo de la historia de nuestras Mafin y que hará que Fina se cuestionará todo lo que siente. ¿Cómo reaccionará Marta cuando lo descubra?, ¿Supondrá esto el principio del fin de la historia de amor de Marta y Fina?

La próxima semana, que nadise se pierda Sueños de libertad en Antena 3. Y si no puedes esperar...¡adelántate a la emisión con atresplayer!

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