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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina teme haberse equivocado al instalarse en casa de los De la Reina

La fotógrafa piensa que debería haberse quedado mejor en su casa y se desahoga con Bianca.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina teme haberse equivocado al instalarse en casa de los De la Reina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

La noticia de que la fábrica ya no producirá más perfumes De la Reina ha caído como un jarro de agua fría para toda la familia. Sin embargo, ninguno está dispuestos a renunciar a ese legado familiar y Andrés lo intentará todo para que Hugo Brossard se replantee su decisión.

Por otro lado, Pablo comunicará a su mujer que quiere volver a su trabajo, aunque está decidido dedicarle más tiempo a su familia.

Damián pedirá a Marta que contrate a Valentina como secretaria de dirección de financiera. Ahora que la joven a va formar parte de la familia, tras su boda con Andrés, sería mejor que tuviera un trabajo mejor.

Claudia le acabará confesando a Tasio que ella y Miguel son algo más que amigos mientras el doctor empezará a asimilar lo que su novia le contó.

Y Bianca visitará a Fina en casa de los De la Reina y allí la fotógrafa compartirá sus duda con la argentina: no sabe si ha sido buena idea trasladarse a casa de los De la Reina mientras se recupera. No se siente como en casa después de todo lo que ha pasado con Marta...¿se acabará marchando o se quedará allí hasta que se recupere?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y sé el primero en descubrir todo lo que se avecina en la serie más vista de la televisión!

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