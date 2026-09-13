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Carlota Baró y Xoel Fernández profundizan en el matrimonio de Renata y Domingo: “No queríamos quedarnos en la superficialidad”

Los actores de Las hijas de la criada explican cómo han construido la relación entre sus personajes, marcada por la frustración, el pasado compartido y una infelicidad que apenas se intuye en pantalla.

Carlota Baró y Xoel Fernández profundizan en el matrimonio de Renata y Domingo: “No queríamos quedarnos en la superficialidad”

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Patri Bea
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A Renata y a Domingo ya los conocimos en el primer capítulo de Las hijas de la criada y desde el inicio quedó claro que su matrimonio dista mucho de ser idílico.

Debido a la complejidad de la relación y a todo lo que no se muestra de forma explícita en pantalla, Carlota Baró y Xoel Fernández, los actores que dan vida a estos personajes, han trabajado en profundidad el origen de la infelicidad que ambos arrastran.

“No queríamos llevarlo a son dos personas que se han juntado y no se quieren. Él bebe, ella no lo soporta…”, explicaba Carlota, recalcando que ninguno de los dos quería quedarse en una lectura superficial de la relación.

Por su parte, Xoel Fernández añadía: “Me gustaba pensar que sí que hubo un momento de ilusión donde pensaban que las cosas podían ir bien, pero algo pasó y las cosas cambiaron”. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos han contado los dos actores!

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