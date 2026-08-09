Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Eduardo llegó a la casa De la Reina como el nuevo hombre de confianza de Damián para sus trayectos en coche. Rápidamente, el chófer se mostró como una persona bondadosa, ¡aunque un tanto misteriosa!

Y es que, escondía un pasado que terminó confesando a Begoña: estuvo a punto de casarse con Inma, el amor de su vida; sin embargo, primero decidió viajar por el mundo durante dos años y al regresar… ¡descubrió que se había casado con su hermano y tenían un hijo!

Después, se reencontró con Federico, su hermano y el hombre que le arrebató a su pareja. Sin embargo, su llegada a la colonia estuvo acompañada de dos noticias que dejaron a Eduardo en shock: Inma había fallecido y Roque, el que supuestamente era su sobrino… ¡realmente es su hijo biológico!

Eduardo no pudo dar crédito a la última confesión de su hermano antes de morir y se quedó sin palabras cuando Roque apareció en la colonia para continuar el legado empresarial de Federico.

El joven y el chófer hicieron muy buenas migas, pero Eduardo no se atrevió a decirle la verdad y se limitó a contarle que era su tío. Sin embargo, todo cambió cuando un colgante en una fotografía antigua de Eduardo llevó a Roque a atacar cabos y… ¡descubrir que él es su padre biológico!

Hemos hablado con Alberto Lozano, el actor que da vida al chófer de los De la Reina en la serie más vista de la televisión, y nos ha contado todos los secretos que esconde su personaje.

“Me encanta mi personaje”

Alberto Lozano nos ha confesado que Eduardo esconde un pasado muy misterioso, ¡que aún nos queda por descubrir!

De momento, el actor ha hecho un repaso de las tramas que ya conocemos sobre su vida antes de llegar a la colonia: desde el duro golpe que se llevó al perder a la mujer de su vida y conocer que esta se había casado con su hermano, hasta cuando descubre que su sobrino era realmente su hijo biológico.

El intérprete, además, ha revelado que no puede estar más contento con su personaje y con las incógnitas de su pasado que, poco a poco, vamos desentrañando: “Es muy bonito de ver”.

Dale al play para descubrir la entrevista al completo y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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