Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 604

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

El joven se presenta en casa de los De la Reina por un asunto de negocios con Damián.

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

Publicidad

El patriarca de los De la Reina había quedado con Roque, el hijo de su difunto amigo Federico y que ahora es su heredero. Tenían que hablar de negocios.

Damián le cuenta a Eduardo que su hijo va a acudir a la casa, pero el chófer decide no salir a conocerlo.

Sin embargo, una conversación con Manuela le hace cambiar de opinión. La tía de Claudia anima a su amigo a que de el paso y vaya a conocerlo: “Usted es la única familia que le queda”.

Finalmente, Eduardo, con la excusa de preguntarle a Damián si necesita de su ayuda se presenta ante ellos y por primera vez… ¡ve a su hijo!

Eduardo se queda callado y no le dice nada, pero ¿algún día será capaz de contarle a Roque que él es su padre biológico y que todo este tiempo ha vivido en una mentira?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Mejores momentos

Publicidad

Series

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe

Gonzalo Hermoso es Roque Trabal, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

Gonzalo Hermoso es Roque, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

Paula Echevarría en A la deriva
Muy pronto

Antena 3 desvela las primeras imágenes de A la deriva, su nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher

Rodaje de Sira
Un gran proyecto

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante
En tierra lejana | 14 de julio

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

Con toda la familia en la sala, Nare ha abierto los ojos tras la operación y se ha llevado una sorpresa al conocer quién es la persona que le ha donado el hígado.

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”
En tierra lejana | 14 de julio

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

La madre de Alya le ha pedido al líder de los Albora que nunca abandone a su hija.

Alya, en shock tras descubrir que Halis es el verdadero asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

Alya, en shock tras descubrir que Halis puede ser el asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

¿Accidente o emboscada? Fikriye, a punto de caer por un barranco tras ser embestida por un coche

¿Accidente o emboscada? Fikriye, a punto de caer por un barranco tras ser embestida por un coche

“No pienso darle mi hígado a tu hija”: Fidan da la espalda a Sadakat en el momento más difícil de Nare

“No pienso darle mi hígado a tu hija”: Fidan da la espalda a Sadakat en el momento más difícil de Nare

Publicidad