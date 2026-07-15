Capítulo 604
Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico
El joven se presenta en casa de los De la Reina por un asunto de negocios con Damián.
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El patriarca de los De la Reina había quedado con Roque, el hijo de su difunto amigo Federico y que ahora es su heredero. Tenían que hablar de negocios.
Damián le cuenta a Eduardo que su hijo va a acudir a la casa, pero el chófer decide no salir a conocerlo.
Sin embargo, una conversación con Manuela le hace cambiar de opinión. La tía de Claudia anima a su amigo a que de el paso y vaya a conocerlo: “Usted es la única familia que le queda”.
Finalmente, Eduardo, con la excusa de preguntarle a Damián si necesita de su ayuda se presenta ante ellos y por primera vez… ¡ve a su hijo!
Eduardo se queda callado y no le dice nada, pero ¿algún día será capaz de contarle a Roque que él es su padre biológico y que todo este tiempo ha vivido en una mentira?
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