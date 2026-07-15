Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

El patriarca de los De la Reina había quedado con Roque, el hijo de su difunto amigo Federico y que ahora es su heredero. Tenían que hablar de negocios.

Damián le cuenta a Eduardo que su hijo va a acudir a la casa, pero el chófer decide no salir a conocerlo.

Sin embargo, una conversación con Manuela le hace cambiar de opinión. La tía de Claudia anima a su amigo a que de el paso y vaya a conocerlo: “Usted es la única familia que le queda”.

Finalmente, Eduardo, con la excusa de preguntarle a Damián si necesita de su ayuda se presenta ante ellos y por primera vez… ¡ve a su hijo!

Eduardo se queda callado y no le dice nada, pero ¿algún día será capaz de contarle a Roque que él es su padre biológico y que todo este tiempo ha vivido en una mentira?

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