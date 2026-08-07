Paula y Tasio apuestan por su amor tras vivir una noche de pasión: “Eres mi presente y mi futuro”

Tasio y Paula, lejos de seguir los consejos de Salva y Paula, no han terminado de poner fin a su historia y, lejos de frenar sus deseos… ¡han dado un paso más!

Después de que el hijo de Damián se declarara a la nueva dependienta, vivieron una noche de pasión que ha terminado con un romántico despertar: “Daría todo lo que tengo por estar contigo”, ha confesado Tasio.

El joven se temía que Paula hubiera aceptado la oferta de doña Clara, pero ella le ha dejado claro que no piensa hacerlo: “¿Cómo voy a dejarte aquí solito?”.

Sin embargo, la dependienta primero ha querido asegurarse de que Tasio realmente quiera apostar por este amor y el hijo de Damián no ha dudado en dejárselo claro: “Eres mi presente y mi futuro”. ¡Parece que esta vez Paula y Tasio sí que van en serio!

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