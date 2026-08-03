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Capítulo 617

Roque, en shock tras fijarse en un detalle de una foto antigua de Eduardo, ¿descubrirá la verdad?

El chofer ha compartido con su hijo biológico algunas fotografías y viejas historias, pero una imagen ha resaltado entre todas.

Roque, en shock tras fijarse en un detalle de una foto antigua de Eduardo, ¿sospechará la verdad?

Roque, en shock tras fijarse en un detalle de una foto antigua de Eduardo, ¿sospechará la verdad?

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Eduardo y Roque tienen más que complicidad que nunca y siguen compartiendo momentos y reforzando su nueva relación. En esta ocasión, el chófer le ha mostrado al joven algunos recuerdos de sus viajes cuando era más joven.

Mientras ambos intercambiaban experiencias y recuerdos del pasado, el chofer le ha mostrado a su sobrino algunas fotografías que ilustraban esas anécdotas.

Roque no ha podido evitar fijarse en una imagen en particular, un retrato de Eduardo cuando tenia su edad.

La similitud entre el joven de la fotografía y Roque es evidente, y el sobrino de Eduardo no ha podido evitar fijarse en el collar que llevaba Eduardo en la imagen.

Este collar le ha resultado tan familiar que se ha quedado sin palabras ante el temor de Eduardo de que descubra la verdad.

Finalmente, esta inesperada situación ha hecho que el joven diera por terminado el encuentro sin dar una explicación.

¿Qué habrá pensado Roque tras ver la fotografía?, ¿Cuál será ese misterioso detalle que le ha dejado sin palabras? ¿descubrirá que Eduardo es su padre biológico?

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