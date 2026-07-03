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CAPÍTULO 596

Damián comunica a Eduardo una triste noticia: “Tu hermano Federico ha fallecido”

El De la Reina ha interrumpido una conversación entre Manuela y Eduardo para darle al chófer una terrible noticia: su hermano Federico ha muerto.

Damián comunica a Eduardo una triste noticia: “Tu hermano Federico ha fallecido”

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Parece que los rumores sobre Begoña y Eduardo están lejos de desaparecer y siguen siendo motivo de preocupación. Manuela y el chófer han tenido una conversación sobre el tema.

A Eduardo los comentarios le parecen ridículos y lo único que le preocupa es la reputación de Begoña. Sin embargo, la tía de Claudia le ha dicho que también debería preocuparse por él mismo y le ha advertido sobre el riesgo que puede correr su puesto de trabajo.

Don Damián ha aparecido interrumpiendo su conversación y Eduardo ha asumido que iba a hablar con él sobre el tema de Begoña, pero… nada más lejos de la realidad.

El De la Reina le ha informado sobre que su sobrino Roque ha llamado para informar sobre la muerte de Federico, su hermano. El pobre se ha quedado en shock: “Sabía que era cuestión de tiempo”, ha dicho.

Damián le ha explicado que tenía una infección pulmonar que no ha sido capaz de superar. “No tenía ni idea de que estuviese tan enfermo”, le ha dicho el patriarca. Eduardo se ha quedado muy afectado. ¿Cómo afrontará el chófer este duro golpe?, ¿se acercará ahora a Roque y le dirá que él es su verdader padre?

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