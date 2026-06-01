Eduardo se queda en shock tras descubrir que la mujer de su hermano, de la que él estaba enamorado, murió hace cinco años

Eduardo lleva varios días muy confundido tras volver a reencontrase con su hermano tras años sin verse y sin saber nada el uno del otro.

Tras varios días dándole vueltas y siguiendo el consejo de Begoña, Eduardo da un paso hacia su hermano con la esperanza de reconstruir la relación.

Eduardo habla con Federico y, aunque intenta recordar los buenos recuerdos vivido con él, le confiesa que rompió con el después de descubrir que se había casado con Inma, su novia de toda la vida. “Me pudo el orgullo y el rencor”, le dice.

Sin embargo, Eduardo le die que ahora quiere recuperar el tiempo perdido con él y le pregunta por Inma.

Entonces Federico le desvela la peor de las noticias: “Inma murió hace 5 años”, le dice dejando al chófer de los De la Reina totalmente devastado.

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