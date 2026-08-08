Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Después del fuerte enfrentamiento con Nadim, Zerrin ha vuelto a pedirle a Demir que la deje marcharse. La joven teme que su padre termine confesándolo todo y que quien acabe pagando las consecuencias sea el hijo que espera. "Por favor, deja que me vaya", le ha suplicado.

Pero Demir se ha negado una vez más. Incluso ha llegado a asegurar que, si Zerrin no lo hubiera detenido, habría matado a Nadim para impedir que hablara. Una actitud que ha desconcertado todavía más a la joven.

Sin entender por qué está dispuesto a llegar tan lejos por ella, Zerrin ha terminado haciéndole la pregunta: "¿No habrás empezado a sentir algo por mí?" La respuesta de Demir no ha podido ser más tajante. "¿Sentir algo? ¿Yo por alguien como tú? ¿Qué tienes para gustarme? Además, tú estás enamorada de otro hombre. Solo he querido a Şeida y nunca volveré a querer a nadie más", le ha soltado.

Sin embargo, Zerrin ha insistido en buscar una explicación. "Entonces, ¿por qué haces todo esto? Si tú no me quieres y yo tampoco a ti, ¿qué ganas con todo esto?", le ha preguntado.

Demir ha zanjado la conversación con una única palabra: "Venganza". Una respuesta que deja a Zerrin todavía con más dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones del hijo de Nadim.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas