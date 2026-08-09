Ferit y Seyran recuperan la ilusión, pero el peligro vuelve a llamar a su puerta esta noche

La tranquilidad dura muy poco para los Korhan. Durante una comida en el restaurante de Esme y Gülgün junto a los inversores, Ferit descubre que el ramo de flores que han recibido esconde un reloj, una amenaza enviada por Karam.

Consciente de que el peligro es cada vez mayor, Ferit no duda en pedir ayuda al fiscal, que se encuentra precisamente reunido con ellos, para intentar detener al hermano de Abidin antes de que vuelva a actuar.

Pero, mientras todos intentan averiguar cuál será el siguiente movimiento del joven, otro drama golpea a la familia. Suna comienza a encontrarse mal mientras viaja en coche con Abidin y un fuerte dolor hace temer por el bebé que espera. La pareja, que está a punto de marcharse a Londres para empezar una nueva vida, ve cómo todos sus planes pueden cambiar en cuestión de segundos.

¿Qué esconde realmente la amenaza de Karam? ¿Conseguirá Suna salvar a su bebé? ¿Se marcharán Abidin y Suna o todo dará un giro inesperado? No te pierdas el capítulo de esta noche de Una nueva vida, a las 22:00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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