Nancy Cartwright, la voz de Bart, pone fecha al final de Los Simpson y es más cerca de lo esperado

Los Simpson podrían tener los días contados. Al menos, eso es lo que piensa Nancy Cartwright, la actriz que lleva casi cuatro décadas poniendo voz a Bart Simpson.

Durante su aparición en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, Cartwright se ha atrevido a poner una posible fecha de caducidad a la serie animada más longeva de la televisión.

'Los Simpson' | FOX

La conversación comenzó cuando el entrevistador le preguntó directamente cuánto tiempo cree que seguirá en emisión Los Simpson. La respuesta de Cartwright fue tan breve como contundente: "40 temporadas".

"Es mi opinión", dijo la actriz de doblaje al ser de nuevo cuestionada si hablaba en serio.

De cumplirse su pronóstico, el final estaría bastante cerca ya que la serie acaba de completar su temporada 37 y regresará próximamente con la número 38. Además, Fox ya ha renovado la serie hasta la temporada 40, prevista para la temporada televisiva 2028-2029, lo que situaría el posible final en 2029.

Eso sí, Cartwright ha puntualizado que eso no significa que quiera que Los Simpson terminen ahí, ya que en la entrevista se mostró dispuesta a seguir mientras estén todos vivos.

Imagen de Los Simpson | Neox

La actriz comenzó a interpretar a Bart en 1987, cuando Los Simpson todavía aparecían como pequeños cortos dentro de The Tracey Ullman Show. Dos años después, el personaje pasó a protagonizar su propia serie junto al resto de la familia amarilla. Junto a Bart, Cartwright ha prestado voz a otros personajes como Nelson Muntz o Ralph Wiggum.

Paralelamente, cabe recordar que Los Simpson prepara su regreso a los cines con una segunda película que llegará en 2027, 20 años después de Los Simpson: La película, estrenada en 2007.