Alberto Lozano desvela cómo es Eduardo, su personaje en Sueños de libertad: “Confunde la amistad y el amor por Begoña”

Alberto Lozano es una de las nuevas caras de esta temporada de Sueños de libertad. El actor se mete en la piel de Eduardo Trabal, un hombre educado y amigable que llega a la casa de los De la Reina como el nuevo chófer de la familia.

Eduardo es un hombre reservado, pero también lleno de bondad y buenos modales. Precisamente, estas cualidades le han permitido entablar una cordial amistad con Begoña, que encuentra en él un confidente con el que desahogarse.

Sin embargo, este afecto despertará en el chofer un amor platónico hacia la mujer de Gabriel, que terminará siendo consciente de los sentimientos de su amigo.

“Haría falta más Eduardos en el mundo”

Hemos hablado con Alberto Lozano, quien nos ha desvelado cómo ha sido su incorporación a la serie más vista de la televisión. El actor confiesa que no puede estar más feliz de llegar a Toledo, ya que sus compañeros lo han acogido de maravilla: “Hay un buen ambiente que se agradece muchísimo, sobre todo en una serie diaria”, ha remarcado.

Además, el intérprete no ha pasado por alto el gran parecido que guarda con su personaje. Y es que, Alberto y Eduardo son dos personas bondadosas que, ante todo, quieren hacer felices a las personas que lo rodean. Así lo ha confesado el propio actor: “Haría falta más Eduardos en el mundo para no tener los problemas que estamos teniendo”.

Lo cierto es que el actor no puede estar más contento con la trama de su personaje. Tanto es así que ni siquiera ha pensado nada diferente para él: “Tiene mucho pasado y poco a poco irá apareciendo”, ha adelantado Alberto.

“Confunde la amistad y el amor por Begoña”

A la llegada de Eduardo a la casa familiar le sigue una cortés amistad con Begoña, con quien surge una complicidad que deriva en un amor platónico imposible de reprimir.

El actor nos cuenta que su personaje confunde la amistad con el amor y que termina, aunque se ha aventurado a confesar que… ¡si no fuera por Andrés, Begoña y Eduardo acabarían juntos!: “Si no tuviera a Andrés, Begoña y Eduardo podrían llegarse a enamorar”.

Tenemos muchas ganas de seguir descubriendo la historia de Eduardo. ¡Dale al play y descubre al completo la entrevista a Alberto Lozano!