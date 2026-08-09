Lola se desahoga con Ágata sobre la nueva novia de Óscar: “Es demasiado perfecta”

Lola ha conocido a la nueva novia de Óscar y, aunque ha sido muy simpática con ella, la inspectora no se ha quedado del todo tranquila después de ponerle cara, especialmente porque la ha visto muy cómplice con su hijo Mateo.

En comisaría, Ágata nota que a Lola le pasa algo y ella aprovecha para desahogarse y hablarle de Patricia, la nueva novia del padre de su hijo. “Es demasiado perfecta”, dice la inspectora asegurando que cree que oculta algo.

Ágata intenta tranquilizar a Lola recalcándole que lo mejor es que se lleve bien con Mateo y resta importancia a las preocupaciones de su compañera. ¿Acabará llevándose Lola bien con Patricia? ¿O tendrá motivos para desconfiar de ella?

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