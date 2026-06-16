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Capítulo 583

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

El chófer de los De la Reina ha descubierto la razón por la que su hermano no quería que conociera a su sobrino.

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

Eduardo, en shock tras la impactante confesión de su hermano Federico: “Roque es hijo tuyo”

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Desde que Federico se presentó en la colonia, Eduardo no ha parado de darle vueltas a por qué su hermano no quiere presentarle a Roque, el que sería su sobrino y, por lo tanto, el hijo de su hermano y su exmujer.

Sin embargo, tras muchas insistencias y momentos de tensión, Federico le ha confesado la realidad que lleva años ocultándole: “Roque es hijo tuyo, por miedo no quise presentártelo”.

Estas palabras han dejado en shock al chófer de los De la Reina, que no ha dudo en recriminarle que no se lo haya dicho antes: “Me habría responsabilizado de todo”.

No obstante, el empresario le ha dejado claro que nunca pudo ponerse en contacto con él, porque nadie sabía dónde estaba: “Me casé con ella para evitar el escándalo”.

Lo que más ha dolido a Eduardo es darse cuenta de que su mujer jamás le buscó y terminó casándose con su hermano: “Te callaste porque siempre has estado enamorado de ella y viste tu oportunidad”.

Federico se ha disculpado con Eduardo y le ha rogado su perdón, pero el chófer se ha limitado ha decir que necesita tiempo para procesar esta impactante noticia. ¿Se mostrará dispuesto a conocer a Roque?

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