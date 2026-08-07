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Capítulo 621

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

El hijo de Damián ha logrado que Hugo Brossard frene la reformulación de los perfumes y ha culpado al director de las consecuencias que han supuesto.

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

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Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Por fin los perversos planes de Gabriel para destruir el legado de Damián tienen consecuencias. Andrés ha conseguido que Hugo Brossard le ordene volver a producir los perfumes con la formula original.

La orden de Brossard ha enfadado a Gabriel, y más cuando Andrés se ha regodeado por la victoria, pero los planes del director para destruir a los De la Reina solo acaban de empezar.

Gabriel ha tenido la gran idea de hacer un homenaje a Antoine Brossard, una propuesta con segundas intenciones… atormentar a Tasio. El director ha aprovechado la culpabilidad que siente su primo por la muerte del señor Brossard para encargarle la tarea solicitar la placa conmemorativa.

Paula ha tomado una decisión sobre la propuesta de trabajo de doña Clara. La joven se quedará en Toledo, con la esperanza de seguir su romance con Tasio.

Por otro lado, Marta ha recibido una llamada para recordarle que debe asistir a la lectura del testamento de Pelayo, algo que no ha entusiasmado Fina. ¿Generará esto tensión entre la pareja?

La ruptura de Claudia y Miguel está siendo muy dura para los dos, tanto que las personas más cercanas a ellos empiezan a sufrir las consecuencias. El doctor ha vuelto a su actitud hostil, mientras la sobrina de Manuela sigue intentando comprender la situación.

Damián ha tenido una gran idea para sorprender a Digna. Le ha pedido a Bianca un encargo personal, un retrato de su mujer; “Solo una artista como usted podría retratar a una mujer bella, fuerte y, a la vez, delicada como es mi esposa”

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