Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

La tensión en la fábrica crece por momentos, tras la dimisión de Luis, Gabriel tiene como objetivo deshacerse de toda la familia De la Reina. Su próximo objetivo es Tasio, a quien le está sometiendo a gran presión para sacarle un error.

Por su parte, Carmen y Tasio siguen con su adaptación a su nuevo hogar. La feliz pareja vive un momento de felicidad, pero Carmensigue sin acostumbrarse a su nueva casa junto al resto de la familia.

Gabriel y Begoña llegan a su nueva casa para emprender una nueva vida. A pesar de la distancia, Begoña no olvida a Andrés, quien está sufriendo por la separación y no cesa en su intento de volver a juntarse con el amor de su vida. Pero ambos han acordado que es mejor, por los hijos de Begoña, poner punto y final a su relación. ¿Habrá acabado #Began para siempre?

En la fábrica, Valentina se ha quedado muy aliviada tras ver como sus compañeras de habitación le han apoyado al enterarse de la situación en la que se encuentra con su ex pareja, Rodrigo. A pesar de haber encontrado dos nuevas amigas y confidentes, se lamenta por la falta de respaldo por parte de su madre.

El la familia Salazar, la situación con Mabel vuelve a revolver los ánimos, el nuevo empleo de la joven en la cantina no ha sido aprobado por Nieves, quien considera que no está a su nivel. Su padre ha salido en su defensa recordando sus inicios en el mundo laboral.

Además, Nieves ha sufrido el varapalo de encontrarse con Marisol, antigua amante de Pablo, quien le ha informado que se ha mudado a Toledo y ha comenzado a trabajar en la Industrial con Damián.

